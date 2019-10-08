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Сергей Шахрай предложил включить бадминтон на снегу в олимпийскую программу

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Сергей Шахрай предложил включить бадминтон на снегу в программу зимних Олимпийских игр, сообщила пресс-служба организации. Он высказал эту идею в комитете по развитию на сессии Совета Мировой федерации бадминтона в Куала-Лумпуре.

Предложение соответствует программе AirBadminton, разработанной BWF. В основе этой программы лежит создание уникального волана, позволяющего и профессионалам, и любителям играть в бадминтон на улице, на пляже, на поляне в лесу. Новый волан практически не подвержен порывам ветра благодаря научно разработанной и опробованной уже на практике специальной форме волана.

Официальный запуск программы AirBadminton состоится в декабре в Гуанчжоу. Для нее уже разработаны правила и методики для игры в бадминтон на улице. Во время обсуждения покрытия площадок для игры вне спортивных залов речь шла и о разных вариантах твердых покрытий, и об игре на песке.

Шахрай предложил уже зимой 2019 года опробовать новый волан в России на снегу.

"Яркий пластиковый специальной формы волан будет очень хорошо смотреться на заснеженных площадках. Игра зимой на снегу актуальна не только для России, но и для Канады, и для стран Северной Европы" - сказал Шахрай.

Развитие зимнего бадминтона неизбежно поставит вопрос о включении бадминтона в программу зимних Олимпийских игр, считает он.

Зимний бадминтон в его классической интерпретации существует в России много лет и культивируется любителями на открытых площадках в парковых зонах, прежде всего в Москве и Подмосковье.

Юрист, государственный деятель, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай находится в руководстве Национальной федерации бадминтона России с 2005 года.

Сергей Шахрай Куала-Лумпур Китай Гуанчжоу AirBadminton

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