Экс-футболист сборной Германии Швайнштайгер завершил карьеру

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Экс-футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры. Как сообщает "Би-би-си", 35-летний игрок объявил об этом решении через два дня после окончания сезона высшего дивизиона футбольных лиг в США MLS. Его клуб "Чикаго Файр" финишировал 17-м.

Швайнштайгер выступал в Европе за "Баварию" и "Манчестер Юнайтед". В составе мюнхенского клуба он завоевал 8 титулов чемпиона Германии.

Вместе с национальной сборной страны он стал чемпионом мира в 2014 году.