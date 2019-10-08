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Экс-футболист сборной Германии Швайнштайгер завершил карьеру

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Экс-футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры. Как сообщает "Би-би-си", 35-летний игрок объявил об этом решении через два дня после окончания сезона высшего дивизиона футбольных лиг в США MLS. Его клуб "Чикаго Файр" финишировал 17-м.

Швайнштайгер выступал в Европе за "Баварию" и "Манчестер Юнайтед". В составе мюнхенского клуба он завоевал 8 титулов чемпиона Германии.

Вместе с национальной сборной страны он стал чемпионом мира в 2014 году.

ЧМ-2014. Финал. Германия-Аргентина

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Капитан сборной Германии Филипп Лам поднимает над головой чемпионский кубок.Полузащитник сборной Германии Марио Гетце (№19) забивает победный гол в ворота сборной Аргентины.Полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер получил рассечение по ходу финального матча.Нойер и Игуаин.Фанатский прорыв.Хуммельс и Хеведес с мячом, слева Месси.Нойер проверяет самочувствие Игуаина.Боатенг с мячом, Месси сзади.Перес и Озил.Аргентинец Демикелис против немца Клозе.Лавесси против Мюллера.Аргентинец Маркос Рохо скользит по полю.Немец Мюллер, по бокам - Рохо и Гарай.
Капитан сборной Германии Филипп Лам поднимает над головой чемпионский кубок.
футбол Бастиан Швайнштайгер

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