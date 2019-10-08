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Российские гимнастки взяли "серебро" в командном многоборье на ЧМ в Германии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Женская сборная России по спортивной гимнастике заняла второе место в командном многоборье по спортивной гимнастике на чемпионате мира в немецком Штутгарте.

За упражнения на четырех снарядах россиянки получили 166,529 балла. "Золото" завоевали американки с результатом 172,330 балла, тройку победителей замкнула команда из Италии, получившая 164,796 балла.

ЧМ по спортивной гимнастике проходит с 4 по 13 октября.

Штутгарт Германия

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