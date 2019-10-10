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Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин познакомился на спортивной выставке с российскими боксерами, и они подарили ему бриллиантовую боксерскую перчатку. Это произошло на выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" на полях международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".

Президент осмотрел на выставке Стенд федерации бокса России, стенд чемпионата Европы по футболу 2020, а также стенд экспериментальной мобильной платформы "Стань чемпионом".

У первого стенда Путин познакомился с боксерами, которые пригласили его на тренировку и сделали подарок.

У стенда ЧЕ-2020, который пройдет в Петербурге и еще 11 городах Европы, Путин кратко пообщался с президентом УЕФА Александром Чеферином. Там же глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков доложил "о высоком уровне готовности России к чемпионату Европы". По его словам, разработана и в настоящее время вносится в правительство программа подготовки к чемпионату. "

У стенда "Стань чемпионом" министр спорта Павел Колобков рассказал, что эта программа предназначена для тестирования детей 10-16 лет на предмет спортивных способностей. Оно бесплатно, на него можно записаться через интернет. Эксперимент проходит в восьми регионах, и благодаря ему спортивные рекомендации получили около 13 тысяч детей.

Владимир Путин Федерация бокса России Павел Колобков

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