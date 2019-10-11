Поиск

Совет директоров ФК "Динамо" утвердил отставку тренерского штаба во главе с Хохловым

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Заседание совета директоров московского "Динамо" состоялось в пятницу, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Отмечается, что совет директоров утвердил две отставки - тренерского штаба во главе с Дмитрием Хохловым и заместителя генерального директора по спортивным вопросам Романа Орещука, которые последовали одновременно после поражения в матче 12-го тура РПЛ против ФК "Оренбург".

"Усиление спортивного направления является на данный момент одной из ключевых оперативных задач", - отмечается в сообщении.

Также создан новый совещательный орган - консультативный совет ФК "Динамо-Москва", в состав которого вошли представители государственных, спортивных и бизнес-структур поддерживающие футбольный клуб, а также ветераны "Динамо". Задача Совета - оказание всесторонней помощи ФК "Динамо". Председателем Совета избран Сергей Степашин.

Динамо Дмитрий Хохлов Роман Орещук

Новости по теме

Новости

Россия разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020 со счетом 4:0

Россия разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020 со счетом 4:0

Путин одобрил идею "футбольного колхоза" с равным распределением денег по клубам

Путин одобрил идею "футбольного колхоза" с равным распределением денег по клубам
Допинг в российском спорте

Исинбаева ответила на призыв Ласицкене отстранить главу ВФЛА

Исинбаева ответила на призыв Ласицкене отстранить главу ВФЛА

Федор Емельяненко собрался завершить карьеру

Федор Емельяненко собрался завершить карьеру

И.о. главного тренера московского "Динамо" стал возглавляющий дубль Кирилл Новиков

Легкоатлетку из США номинировали на приз Fair Play за поздравление Сидоровой с золотом

Российская премьер-лига-2019/20

"Краснодар" дома обыграл "Спартак" в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА проиграл дома "Ростову"

ЦСКА проиграл дома "Ростову"

Соболев заменит травмированного Смолова в сборной России по футболу

Российская премьер-лига-2019/20

"Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');