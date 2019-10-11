Совет директоров ФК "Динамо" утвердил отставку тренерского штаба во главе с Хохловым

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Заседание совета директоров московского "Динамо" состоялось в пятницу, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Отмечается, что совет директоров утвердил две отставки - тренерского штаба во главе с Дмитрием Хохловым и заместителя генерального директора по спортивным вопросам Романа Орещука, которые последовали одновременно после поражения в матче 12-го тура РПЛ против ФК "Оренбург".

"Усиление спортивного направления является на данный момент одной из ключевых оперативных задач", - отмечается в сообщении.

Также создан новый совещательный орган - консультативный совет ФК "Динамо-Москва", в состав которого вошли представители государственных, спортивных и бизнес-структур поддерживающие футбольный клуб, а также ветераны "Динамо". Задача Совета - оказание всесторонней помощи ФК "Динамо". Председателем Совета избран Сергей Степашин.