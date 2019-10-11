Россиянин Нагорный завоевал золото на ЧМ по спортивной гимнастике

Второе место занял россиянин Артур Далалоян

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российский гимнаст Никита Нагорный занял первое место в индивидуальном многоборье на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте, второе место занял его соотечественник Артур Далалоян.

По сумме шести упражнений Нагорный заработал 88,772 балла, Далалоян за свое выступление получил 87,165 балла, тройку победителей замкнул украинец Олег Верняев с результатом 86,973 балла.

Ранее Нагорный занял второе место на Олимпийских играх 2016 года в командном многоборье, на его счету "золотая" медаль нынешнего чемпионата в командном многоборье, а также серебряная и бронзовая медали ЧМ 2018 в командном и индивидуальном многоборье.

ЧМ по спортивной гимнастике проходит с 4 по 13 октября.