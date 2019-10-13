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Вальттери Боттас выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

Россиянин Даниил Квят стал 12-м

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Финн Вальттери Боттас из команды Mercedes стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Японии.

Вторым финишную черту пересек немец Себастьян Феттель из Ferrari. Третьим стал партнер Боттаса - британец Льюис Хэмилтон.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, занял 12-е место.

По итогам заезда Хэмилтон расположился на первой строчке турнирной таблицы с 338 очками, на втором месте - Боттас с 274 очками, на третьем - Шарль Леклер из Ferrari с 223 очками. Даниил Квят занимает 13-е место в общем зачете с 33 очками.

Формула-1 Вальттери Боттас Льюис Хэмилтон Даниил Квят

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