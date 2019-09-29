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Российский гонщик Шварцман заявил, что рискнул бы перейти в "Формулу-1"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пилот SMP Racing Роберт Шварцман, ставший чемпионом в автогонках класса "Формула-3" заявляет, что морально готов к выступлению в чемпионате класса "Формула-1".

СпортРоссийский гонщик Шварцман заявил, что рискнул бы перейти в "Формулу-1"Читать подробнее

"Желание есть. Проблема в том, что, к сожалению, нет возможности. Большинство команд заняты, а многие люди, которые со мной работают, считают, что мне рано идти в "Формулу-1". Наверное, им виднее, поэтому буду делать так, как они скажут", - сказал Шварцман журналистам.

Гонщик подчеркнул, что морально готов к переходу из "Формулы-3" сразу в "Формулу-1"

"Мне кажется да, я бы рискнул - если бы решал и выбирал я. Но решать не мне, поэтому буду идти дальше, постепенно", - сказал он.

По словам Шварцмана, он хотел бы, чтобы в "Формуле-1" выступала команда из России.

"Конечно же, хотелось, чтобы в "Формуле-1" была русская команда. Но когда она выйдет, понятия не имею. Я не знаю, как создаются команды в "Формуле-1", - посетовал он.

В Сочи проходит гоночный уикенд, в рамках которого проводятся российские этапы в чемпионатах классов "Формула-1", "Формула-2", "Формула-3". Финишировав в субботу вторым, Шварцман досрочно обеспечил себе итоговое первое место в классе "Формула-3".

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