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Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев победил немца Александра Зверева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в Шанхае (Китай).

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:1.

Накануне Медведев (4-й номер рейтинга АТР) в полуфинале турнира победил грека Стефана Циципаса. Матч закончился со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

Призовой фонд соревнования, относящего к категории Masters-1000, составляет почти 7,500 млн долларов.

теннис Шанхай Даниил Медведев

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