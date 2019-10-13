Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев победил немца Александра Зверева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в Шанхае (Китай).
Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:1.
Накануне Медведев (4-й номер рейтинга АТР) в полуфинале турнира победил грека Стефана Циципаса. Матч закончился со счетом 7:6 (7:5), 7:5.
Призовой фонд соревнования, относящего к категории Masters-1000, составляет почти 7,500 млн долларов.