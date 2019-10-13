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Дубль Капризова принес победу ЦСКА в матче с "ХК Сочи"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в воскресенье нанес поражение "ХК Сочи" в выездном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Дубль оформил нападающий сборной России, олимпийский чемпион Кирилл Капризов. Армейцы лидируют в Западной конференции.

"Витязь" у себя в Подольске одолел минское "Динамо" - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

"Йокерит" на своей арене по буллитам победил "Салават Юлаев". Матч в Хельсинки завершился со счетом 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0). Финны одержали шестую победу подряд.

Нижегородское "Торпедо" на своем льду уступило СКА - 1:4 (1:2, 0:2, 0:0).

В Пекине местный "Куньлунь Ред Стар" проиграл "Локомотиву" - 3:6 (0:1, 2:4, 1:1).

ЦСКА Сочи КХЛ

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