Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали на два года за допинг

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Бегуна Романа Малеева и спринтера Андрея Лещенко дисквалифицировали на два года из-за следов запрещенного стимулятора в анализах. Об этом сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики.

Следы допинга у Малеева нашли в пробе, взятой на Всероссийских соревнованиях по кроссу общества "Динамо" в Перми. Он дисквалифицирован со 2 августа 2019 года. Все его результаты с 10 июля будут аннулированы.

У Лещенко следы допинга нашли на чемпионате и первенстве ЮФО и СКФО по легкой атлетике в Краснодаре. Его дисквалифицировали с 25 июля 2019 года. Будут аннулированы все его результаты с 9 июня 2019 года.