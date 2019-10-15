Украина обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сборная Украины по футболу досрочно обеспечила себе участие в чемпионате Европы-2020 с первого места в своей отборочной группе, обыграв со счетом 2:1 на киевском НСК "Олимпийский" действующих чемпионов Европы - сборную Португалии.

На шестой минуте счет в матче открыл нападающий Роман Яремчук, удачно сыграв на добивании после подачи углового и удара головой защитника Сергея Кривцова. На 27-й минуте после прострела левого защитника Виталия Миколенко Андрей Ярмоленко удвоил счет.

Во втором тайме на 72-й минуте португальцы заработали пенальти, который реализовал Криштиану Роналду, а с поля был удален Тарас Степаненко.

Но украинцы сумели удержать победный счет и досрочно оформили выход на чемпионат Европы.

После семи матчей из восьми Украина набрала 19 очков в своей группе и стала недосягаемой для преследователей. У Португалии после шести матчей 11 очков, у Сербии после шести матчей - 10 очков.