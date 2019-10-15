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Глава болгарского футбольного союза ушел в отставку после расистского скандала

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Футбольного союза Болгарии Борислав Михайлов оставил свой пост, сообщила пресс-служба организации.

"Сегодня президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку, которая будет представлена членам исполкома на заседании в пятницу. Его шаг является следствием напряженной обстановки, которая сложилась в последние дни вокруг футбольного союза Болгарии. Эта обстановка наносит урон болгарскому футболу и союзу", - говорится в сообщении.

В понедельник, 14 октября, во время отборочного матча Евро-2020 Болгария - Англия в Софии (0:6) местные болельщики допустили расистские выкрики в адрес темнокожих английских футболистов. Игра два раза прерывалась, главный тренер англичан Гарет Саутгейт и капитан сборной Гарри Кейн были готовы увести команду с поля.

Между тем президент УЕФА Александр Чеферин призвал правительства стран усилить меры по борьбе с расизмом на стадионах. По его словам, организация ужесточит борьбу против этого негативного явления.

футбол Болгария

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