Россиянка Касаткина проиграла украинке Ястремской в первом круге Кубка Кремля

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Дарья Касаткина уступила украинке Даяне Ястремской в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля", проходящего в Москве во вторник.

Матч завершился со счетом 1:6, 4:6. Касаткина, таким образом, перестала быть действующей чемпионкой соревнования.

Ранее из россиянок на старте турнира проиграли Анастасия Потапова, Светлана Кузнецова и Наталья Вихлянцева. Во второй раунд пробились Екатерина Александрова и Варвара Грачева.