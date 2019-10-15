Поиск

Россиянка Касаткина проиграла украинке Ястремской в первом круге Кубка Кремля

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Дарья Касаткина уступила украинке Даяне Ястремской в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля", проходящего в Москве во вторник.

Матч завершился со счетом 1:6, 4:6. Касаткина, таким образом, перестала быть действующей чемпионкой соревнования.

Ранее из россиянок на старте турнира проиграли Анастасия Потапова, Светлана Кузнецова и Наталья Вихлянцева. Во второй раунд пробились Екатерина Александрова и Варвара Грачева.

Дарья Касаткина Даяна Ястремская

Новости

Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА

Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА

Украина обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020

Украина обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020

"Спартак" объявил о назначении Доменико Тедеско главным тренером

"Спартак" объявил о назначении Доменико Тедеско главным тренером

Российская фигуристка Косторная выиграла Finlandia Trophy

Сборная России по футболу разгромила Кипр и досрочно вышла на Евро-2020

Сборная России по футболу разгромила Кипр и досрочно вышла на Евро-2020

Дзюба и Черышев сыграют в отборочном матче ЧЕ-2020 с киприотами

Россияне взяли золото и серебро в опорном прыжке на ЧМ по спортивной гимнастике

Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае

Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае

Вальттери Боттас выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона по версии WBA

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');