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Российская биатлонистка Подчуфарова будет выступать за Словению

Российская биатлонистка Подчуфарова будет выступать за Словению
Российская спортсменка Ольга Подчуфарова
Фото: Евгений Тумашов/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Биатлонистка Ольга Подчуфарова подтвердила информацию о смене российского спортивного гражданства на словенское.

"Да, это правда, буду выступать за Словению", - сообщила Подчуфарова "Интерфаксу".

Ранее в среду в Союзе биатлонистов России "Интерфаксу" сообщили, что получили от Подчуфаровой соответствующее заявление.

Подчуфарова в составе сборной России трижды выступала на чемпионатах мира (в 2015, 2016 и 2017 годах), а 2017 году на первенстве мира в австрийском Хохфильцене в составе национальной команды России она завоевала "бронзу" в смешанной эстафете.

По окончании сезона-2017/18 Подчуфарова объявила о завершении карьеры. Однако в 2019 году стало известно, что она решила вернуться в профессиональный спорт.

биатлон Словения

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