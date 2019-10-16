Российская биатлонистка Подчуфарова будет выступать за Словению
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Биатлонистка Ольга Подчуфарова подтвердила информацию о смене российского спортивного гражданства на словенское.
"Да, это правда, буду выступать за Словению", - сообщила Подчуфарова "Интерфаксу".
Ранее в среду в Союзе биатлонистов России "Интерфаксу" сообщили, что получили от Подчуфаровой соответствующее заявление.
Подчуфарова в составе сборной России трижды выступала на чемпионатах мира (в 2015, 2016 и 2017 годах), а 2017 году на первенстве мира в австрийском Хохфильцене в составе национальной команды России она завоевала "бронзу" в смешанной эстафете.
По окончании сезона-2017/18 Подчуфарова объявила о завершении карьеры. Однако в 2019 году стало известно, что она решила вернуться в профессиональный спорт.
Ольга Подчуфарова решила возобновить карьеру. Победительница этапа Кубка мира и призер чемпионата мира планирует выступить на чемпионате и Кубке России в предстоящем сезоне. Удачи, Оля! pic.twitter.com/ewonzumBXr— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) August 6, 2019