Российский теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Теннисист из России Карен Хачанов в среду обыграл немца Филиппа Кольшрайбера во втором круге турнира "ВТБ Кубок Кремля", проходящего в Москве.
Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7). Поединок продолжался 2 часа и 23 минуты.
В четвертьфинале Хачанов сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи.
Хачанов является действующим победителем "ВТБ Кубка Кремля".
Кроме Карена Хачанова, борьбу за трофей продолжают россияне Ален Авидзба и Андрей Рублев.