Скончался двукратный олимпийский призер по плаванию 1976 года Андрей Смирнов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - На 63-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР, двукратный призер Олимпийских игр 1976 года в Монреале по плаванию Андрей Смирнов, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания в четверг.

"Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Андрея Владиславовича Смирнова. Светлая память..." - говорится в сообщении.

Серебряную медаль Олимпийских игр 1976 года Смирнов завоевал в составе эстафеты 4х200 м вольным стилем (участник предварительного заплыва), бронзовую - в комплексном плавании на дистанции 400 метров.

Смирнов - неоднократный призер чемпионатов мира и Европы в комплексном плавании, многократный чемпион СССР. В сборной команде СССР с 1973 по 1977 годы.

С 2007 года он работал заместителем директора спортивной школы олимпийского резерва Кировского района Санкт-Петербурга. Руководил работой по открытию бассейнов и развитием отделения плавания в школе, обучал молодых специалистов. Награжден знаком "Отличник физической культуры и спорта".