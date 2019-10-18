Российская теннисистка Александрова проиграла в четвертьфинале Кубка Кремля
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Екатерина Александрова в пятницу уступила чешке Каролине Муховой в четвертьфинале турнира "ВТБ Кубок Кремля", проходящего в Москве.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:4.
В полуфинале Мухова встретится с победительницей поединка Вероника Кудерметова (Россия) - Анастасия Павлюченкова (Россия). Другую полуфинальную пару составили швейцарка Белинда Бенчич и француженка Кристина Младенович.