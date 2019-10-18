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Российская теннисистка Александрова проиграла в четвертьфинале Кубка Кремля

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Екатерина Александрова в пятницу уступила чешке Каролине Муховой в четвертьфинале турнира "ВТБ Кубок Кремля", проходящего в Москве.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4.

В полуфинале Мухова встретится с победительницей поединка Вероника Кудерметова (Россия) - Анастасия Павлюченкова (Россия). Другую полуфинальную пару составили швейцарка Белинда Бенчич и француженка Кристина Младенович.

Екатерина Александрова

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