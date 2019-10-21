Хосепа Гвардиолу задумали выдвинуть на пост главы правительства Каталонии

Хосеп Гвардиола Фото: PA_Images/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер испанской "Барселоны", ныне – наставник английского "Манчестер Сити" каталонец Хосеп Гвардиола может стать кандидатом на пост следующего главы Женералитата (правительства Каталонии) от националистического движения "Вместе за Каталонию".

Об этом сообщает испанское издание "Конфиденсьяль" со ссылкой на источники в Демократической партии Каталонии, а также на окружение бывшего председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона.

Как накануне сообщили источники испанской газеты А-Бэ-Сэ, трудно представить себе кандидата, который руководит Каталонией хуже нынешнего главы правительства Кима Торры, который потерял авторитет в своей партии, и Карлеса Пучдемона, на смену которому он пришел. Поэтому, испанская пресса отмечает, возможная политическая ставка на Гвардиолу будет беспроигрышной для движения "Вместе за Каталонию", но рискованной для самого футболиста.

Между тем, пока ни сам Гвардиола, ни в Демократической партии Каталонии, ни в "Манчестер Сити" четко не подтвердили таких планов.

Демократическая партия Каталонии тесно связана с движением "Вместе за Каталонию".

Гвардиола в качестве игрока ранее становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Кубка европейских чемпионов, обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, со сборной становился олимпийским чемпионом.

В качестве тренера Гвардиола по три раза выиграл с "Барселоной" чемпионат и Суперкубок Испании, по два раза – Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. С мюнхенской "Баварией" он три раза выиграл чемпионат Германии, дважды – Кубок Германии, по разу Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. "Манчестер Сити" под его руководством по два раза выиграл чемпионат Англии, Кубок Футбольной лиги и Суперкубок Англии, один раз – Кубок Англии.

Он является самым титулованным тренер в истории футбольных клубов "Барселона" и "Манчестер Сити".