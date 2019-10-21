Четыре шайбы Тарасова принесли московскому "Динамо" крупную победу над "Амуром"
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Хабаровский "Амур" дома крупно уступил московскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча закончилась поражением "Амура" со счетом 1:5 (0:1, 0:3, 1:1). В составе гостей отличились Даниил Тарасов (четырежды) и Максим Афиногенов. Хозяева ответили шайбой Гинеки Зогорны.
"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Амур" располагается на предпоследнем, одиннадцатом, месте в Восточной конференции.