Макгрегор заявил, что Нурмагомедов испугается вновь с ним драться

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором Фото: АР/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассчитывает провести поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова в Москве.

"Я хочу биться здесь, в России. Люди ждут нашего повторного боя в Москве, и он произойдет", - сказал Макгрегор на пресс-конференции в Москве.

"18 января в Лас-Вегасе будет мой камбэк. Потом я проведу бой против еще одного серьезного парня, а уже потом проведу поединок за пояс в Москве. Соперником будет Фергюсон (Тони Фергюсон - американский боец - ИФ) или Нурмагомедов, мне все равно, кто это будет. Я хочу, чтобы бой был в Москве", - отметил он.

Ирландец выразил уверенность в том, что Нурмагомедов боится встретиться с ним.

"Я буду биться с любым соперником. Он (Нурмагомедов - ИФ) боится, он не представляет Россию - вы видели, чтобы он поднимал флаг России? Люди ждут этого боя, его отец ждет, а он - нет. Он хочет победить в бою с кем-то, с кем не бился еще, так как он боится рисков и поэтому не сможет бороться долго. Его последний соперник бился в полулегком весе, я его победил за 60 секунд", - заявил Макгрегор.

"Это будет матч-реванш. На прошлой неделе он (Нурмагомедов - ИФ) убежал с пресс-конференции, это в его природе. Но я до него доберусь", - добавил он.

"У нас (с Нурмагомедовым) огонь, горячая борьба и эта война не закончена. Сможем ли мы примириться? Наверно. Но люди в Москве заслуживают этого реванша. Пусть он (Нурмагомедов) бежит, дерется в других дивизионах, но я его найду", - сказал Макгрегор на пресс-конференции в Москве.

"Это история Рокки (известный фильм с Сильвестром Сталлоне в главной роли - ИФ), я хочу подарить ее москвичам. Обязательно этот бой должен состояться именно здесь, в России в 2020 году. Кто я больше Рокки или Иван Драго (персонажи фильма - ИФ)? Наверно понемногу тот и другой", - добавил экс-чемпион UFC в двух весовых категориях.

Нурмагомедов - действующий чемпион UFC в лёгком весе. 7 сентября 2019 года он одержал победу над американцем Дастином Порье и защитил титул.

До этого Нурмагомедов защитил свой титул в октябре 2018 года в США в поединке с Макгрегором - в четвертом раунде удушающим приемом. После того боя россиянин и члены его команды приняли участие в потасовке с членами команды Макгрегора.

29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев, начиная с 6 октября 2018 года, и оштрафовала на $500 тысяч. Макгрегор был дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на $50 тысяч.

Следующим возможным соперником россиянина может стать американец Тони Фергюсон.