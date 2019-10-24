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Макгрегор подарил первую выпущенную им бутылку виски Путину

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, который начал выпускать собственную марку виски, рассказал, что первую бутылку напитка подарил президенту России Владимиру Путину.

На пресс-конференции в среду в Москве Макгрегор заявил: "Первая бутылка моего виски была подарена Владимиру Владимировичу Путину во время чемпионата мира по футболу (в России летом 2018 года)".

Макгрегор не знает, попробовал ли Путин его виски. Он пояснил, что у президента "серьезная служба безопасности". "Тогда я отдал бутылку охранникам, чтобы они ее проверили. И только после этого они передали ее Владимиру Владимировичу", - сообщил ирландец.

Он сожалеет, что не смог обсудить с президентом РФ вкус виски, но надеется, что и другие россияне, которые "знают толк в крепких напитках" тоже смогут его приобрести.

Коннор Макгрегор Владимир Путин

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