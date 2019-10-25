Стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Штаб сборной России объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в пятницу.

На Кубок тренерский штаб во главе с Алексеем Кудашевым вызвал следующих игроков:

Вратари - Игорь Бобков ("Авангард"), Иван Бочаров ("Динамо" М), Александр Самонов (СКА);

Защитники - Артём Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артём Зуб (оба - СКА), Иван Мищенко ("Адмирал"), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба - "Локомотив), Камиль Фазылзянов ("Ак Барс"), Артём Сергеев ("Салават Юлаев"), Дамир Шарипзянов ("Нефтехимик");

Нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семёнов (оба - "Авангард"), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все - ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой (все - СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба - "Салават Юлаев"), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба - "Локомотив"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Алексей Макеев ("Витязь), Павел Порядин ("Нефтехимик").

Команда соберется в УТЦ "Новогорск" 5 ноября и вечером того же дня отправится в Хельсинки.

7 ноября сборная России сыграет с Финляндией, 9 ноября - со Швецией, а 10 ноября - с Чехией.