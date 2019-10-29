Премию от федерации бокса России легкоатлетки разделили между всей сборной

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Легкоатлетки Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене решили разделить денежную премию, полученную от Федерации бокса России, между всеми российскими спортсменами, которые выступили на ЧМ по легкой атлетике.

"Эта награда для нас стала полной неожиданностью. Мы должны разделить наш призовой фонд среди всех (российских - ИФ) призеров ЧМ по легкой атлетике и участников. Все, кто выступил на ЧМ в Дохе, получат часть этих денег",- сказала Ласицкене во время вручения наград во вторник.

Как сообщалось, Федерация бокса России решила наградить автомобилями и денежными призами не только тех, кто выиграл ЧМ по боксу среди женщин в Улан-Удэ, но и российских триумфаторов чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе. Эта инициатива поступила от членов женской сборной России по боксу, ставшими победительницами ЧМ в Улан-Удэ.

Ласицкене (прыжки в высоту) и Сидорова (прыжки с шестом) получили от Федерации бокса России по автомобилю и по пять миллионов рублей, а их тренеры получили по миллиону рублей. При этом Ласицкене подарила свой автомобиль своему тренеру Геннадию Габриляну.