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Федерация бокса наградит автомобилями легкоатлеток Ласицкене и Сидорову

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова, выигравшие золотые медали на чемпионате мира в Дохе, получат специальные награды от Федерации бокса России, сообщил "Интерфаксу" генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Во вторник в Москве пройдет торжественное чествование россиянок, ставших победителями и призерами женского ЧМ по боксу в Улан-Удэ. Автомобили получат как представительницы бокса, так и легкоатлетки.

"Наши чемпионки (из бокса – ИФ) обратились ко мне, чтобы легкоатлеток тоже наградить, потому что мы должны уважать и другие виды спорта – у кого-то есть возможность, у кого-то нет. Я тоже считаю, что это правильно: мы все вместе представляем страну", - сказал Кремлев.

По его словам, награды получат и тренеры легкоатлеток.

На ЧМ в Дохе Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, Сидорова – в прыжках с шестом.

На высшую ступень пьедестала почета женского ЧМ по боксу поднялись Екатерина Пальцева (до 48 кг), Лилия Аетбаева (до 51 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 81 кг). Второй стала Людмила Воронцова (до 57 кг), бронзу завоевали Екатерина Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг).

бокс легкая атлетика

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