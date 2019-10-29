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Подготовлен проект закона о "необычной" и "подозрительной" букмекерской ставке

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В правительстве РФ разработан законопроект, вводящий понятие необычных ставок на спортивных соревнованиях, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом законопроекта.

Таковыми будут считаться ставки на турниры, в том числе, интерактивные, при передаче которых "процесс заключения основанных на риске соглашений о выигрыше не соответствуют обычному или ожидаемому". В частности, предлагается считать ставки, процесс либо результат которых признан организатором азартных игр в букмекерских конторах необычным.

Кроме того, вводится определение "подозрительные ставки на спортивные соревнования". Это ставки, в том числе, интерактивные, на спортивные соревнования, "в отношении результатов которых букмекерской конторой получена информация от организатора соответствующего спортивного соревнования о противоправном влиянии на результат (манипулировании таким спортивным соревнованием)".

Законопроектом предусматривается обязанность организаторов официальных состязаний информировать букмекеров о противоправном влиянии на их результат.

Кроме того, предлагается установить обязанность букмекерских контор информировать своих клиентов о подозрительных и необычных ставках и их предметах. В обязанность организаторов букмекерских контор хотят включить информирование о признании ставок необычными. Букмекерские конторы должны будут прекратить прием ставок на соревнование или на исход события во время турнира в случае получения информации о подозрительных ставках на него.

Законопроектом предусмотрены нормы, наделяющие букмекерские конторы правом определить в своих правилах порядок возврата ставок и интерактивных ставок в случае выявления необычных ставок или получения информации о подозрительных ставках.

букмекеры правительство РФ

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