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Овечкин стал лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон", признан лучшим игроком очередного дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.

В матче против "Торонто" форвард провел два гола (включая победный в овертайме) и сделал две голевые передачи. "Вашингтон" одержал победу со счетом 4:3.

Второй звездой дня стал еще один россиянин, нападающий "Каролины" Андрей Свечников. Он забросил две шайбы в ворота "Калгари", благодаря чему "Каролина" победила со счетом 2:1.

В тройку лучших игроков дня также попал американский форвард команды "Нэшвилл" Ник Бонино, на счету которого все три гола в матче против "Чикаго". "Нэшвилл" победил – 3:0.

Вне контекста тройки звезд игрового дня заслуживает упоминания результативная игра российского форварда "Далласа" Александра Радулова. Он оформил хет-трик в матче против "Миннесоты". "Даллас" выиграл со счетом 6:3.

хоккей НХЛ

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