Овечкин стал лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон", признан лучшим игроком очередного дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.

В матче против "Торонто" форвард провел два гола (включая победный в овертайме) и сделал две голевые передачи. "Вашингтон" одержал победу со счетом 4:3.

An absolute rocket from his office in @EASPORTSNHL OT, Caps off a four-point night for Alex Ovechkin (@ovi8). pic.twitter.com/CiAbQJrFIf — NHL (@NHL) 30 октября 2019 г.

Второй звездой дня стал еще один россиянин, нападающий "Каролины" Андрей Свечников. Он забросил две шайбы в ворота "Калгари", благодаря чему "Каролина" победила со счетом 2:1.

В тройку лучших игроков дня также попал американский форвард команды "Нэшвилл" Ник Бонино, на счету которого все три гола в матче против "Чикаго". "Нэшвилл" победил – 3:0.

Вне контекста тройки звезд игрового дня заслуживает упоминания результативная игра российского форварда "Далласа" Александра Радулова. Он оформил хет-трик в матче против "Миннесоты". "Даллас" выиграл со счетом 6:3.