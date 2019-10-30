Овечкин стал лучшим игроком дня в НХЛ
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон", признан лучшим игроком очередного дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В матче против "Торонто" форвард провел два гола (включая победный в овертайме) и сделал две голевые передачи. "Вашингтон" одержал победу со счетом 4:3.
An absolute rocket from his office in @EASPORTSNHL OT, Caps off a four-point night for Alex Ovechkin (@ovi8). pic.twitter.com/CiAbQJrFIf— NHL (@NHL) 30 октября 2019 г.
Второй звездой дня стал еще один россиянин, нападающий "Каролины" Андрей Свечников. Он забросил две шайбы в ворота "Калгари", благодаря чему "Каролина" победила со счетом 2:1.
😱😱 OH MY GOODNESS, ANDREI SVECHNIKOV!!!! 😱😱 pic.twitter.com/yzAnFeV4W4— NHL (@NHL) 30 октября 2019 г.
В тройку лучших игроков дня также попал американский форвард команды "Нэшвилл" Ник Бонино, на счету которого все три гола в матче против "Чикаго". "Нэшвилл" победил – 3:0.
Вне контекста тройки звезд игрового дня заслуживает упоминания результативная игра российского форварда "Далласа" Александра Радулова. Он оформил хет-трик в матче против "Миннесоты". "Даллас" выиграл со счетом 6:3.
Six unanswered goals from the @DallasStars.— NHL (@NHL) 30 октября 2019 г.
Five in the third period.
Three from Alexander Radulov (@RADUL22).
Even the comebacks are big in Texas. pic.twitter.com/83fBpqwuNA