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ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в Евролиге

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от греческого "Олимпиакоса" в домашнем матче пятого тура Евролиги, действующим победителем которого армейцы являются.

Встреча завершилась со счетом 84:79 (18:24, 25:15, 21:21, 20:19) в пользу "Олимпиакоса".

Это поражение стало для ЦСКА первым в нынешнем розыгрыше.

Еще один российский клуб, петербургский "Зенит" в Литве обыграл местную команду "Жальгирис", вырвав победу в овертайме – 82:70 (14:18, 14:10, 16:15, 18:19, 20:8). Это вторая победа "Зенита" в турнире, дебютантом которого он является.

баскетбол Евролига

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