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Баскетболисты "Зенита" проиграли "Панатинаикосу" в Евролиге

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" уступил греческому "Панатинаикосу" в матче четвертого тура баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла на площадке "Зенита" и завершилась его поражением со счетом 79:89 (20:22, 18:18, 22:25, 19:24).

"Зенит" является дебютантом Евролиги, перед стартом чемпионата он получил специальное (wild card) приглашение на участие в турнире. Сейчас команда занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. Что касается "Панатинаикоса", греческий клуб располагается на восьмой строчке (6 очков).

баскетбол Евролига

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