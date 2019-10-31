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Сын Криштиану Роналду забил 58 мячей в 28 матчах за детский "Ювентус"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Криштиану Роналду-младший, сын нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, отличается сверхрезультативной игрой в матчах за детскую команду туринского "Ювентуса".

Как сообщает Football Talent Scout, девятилетний футболист провел в ворота соперников 58 голов в 28 играх. Также на его счету 18 голевых передач.

Отец юного футболиста является одним из самых результативных игроков современности: недавно он провел 700-й гол в карьере.

Сейчас Криштиану Роналду-старший защищает цвета туринского "Ювентуса", куда он перешел из мадридского "Реала" в 2018 году. Он выиграл множество национальных и международных турниров в составе "Реала", "Ювентуса" английского "Манчестер Юнайтед". В 2016 году вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы.

Кроме того, он неоднократно признавался лучшим футболистом мира.

футбол Криштиану Роналду

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