Сын Криштиану Роналду забил 58 мячей в 28 матчах за детский "Ювентус"
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Криштиану Роналду-младший, сын нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, отличается сверхрезультативной игрой в матчах за детскую команду туринского "Ювентуса".
Как сообщает Football Talent Scout, девятилетний футболист провел в ворота соперников 58 голов в 28 играх. Также на его счету 18 голевых передач.
Cristiano Ronaldo Junior for Juventus U-9:— FootballTalentScout (@FTalentScout) October 30, 2019
✅28 games
⚽️58 goals
🅰️18 assists
Like father, like son. pic.twitter.com/P8wINLpwXR
Отец юного футболиста является одним из самых результативных игроков современности: недавно он провел 700-й гол в карьере.
Сейчас Криштиану Роналду-старший защищает цвета туринского "Ювентуса", куда он перешел из мадридского "Реала" в 2018 году. Он выиграл множество национальных и международных турниров в составе "Реала", "Ювентуса" английского "Манчестер Юнайтед". В 2016 году вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы.
Кроме того, он неоднократно признавался лучшим футболистом мира.