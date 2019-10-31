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"Спартак" обыграл "Северсталь", выиграв шестой матч подряд в КХЛ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" обыграл по буллитам "Северсталь" (Череповец) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся в Москве, завершился со счетом 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

За хозяев отличились Дмитрий Вишневский (34-я минута) и Александр Хохлачев (59). За гостей шайбы забросили Даниил Вовченко (34) и Владислав Провольнев (58).

"Спартак", победив в шестом матче подряд, занимает пятое место на Западе.

Московское "Динамо" на своей арене уверенно обыграло уфимский "Салават Юлаев" - 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).

Столичная команда одержала пятую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции с 31 баллами. "Салават" - пятый на Востоке.

"Йокерит" в домашнем матче крупно уступил ярославскому "Локомотиву" - 1:5 (0:1, 0:1, 1:3).

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