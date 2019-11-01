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Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия-Бельгия

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Бельгии по футболу будет транслироваться Первым каналом в прямом эфире, сообщает пресс-служба телеканала.

Матч состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 19:45 по московскому времени.

Россияне выступают в отборочной Группе I и после восьми туров занимают вторую строчку в турнирной таблице. Российская команда уже гарантировала себе попадание на Евро и теперь конкурирует с бельгийцами за первое место в группе. В первом матче россияне уступили Бельгии 1:3.

Первый канал сборная России

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