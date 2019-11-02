ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" вничью 1:1 сыграл дома с московским ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В конце первого тайма счет открыл полузащитник армейцев Никола Влашич. Хозяева сравняли счет на 73 минуте - отличился Александр Ерохин.
С 54-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Яки Бийола из-за второй желтой карточки.
"Зенит" остался на первом месте в РПЛ, набрав 33 очка. ЦСКА занимает пятое место с 27 баллами.