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ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ
Игроки ЦСКА Кристиян Бистрович и "Зенита" Олег Шатов (слева направо)
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" вничью 1:1 сыграл дома с московским ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В конце первого тайма счет открыл полузащитник армейцев Никола Влашич. Хозяева сравняли счет на 73 минуте - отличился Александр Ерохин.

С 54-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Яки Бийола из-за второй желтой карточки.

"Зенит" остался на первом месте в РПЛ, набрав 33 очка. ЦСКА занимает пятое место с 27 баллами.

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