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Елистратов победил на дистанции 1500 м на первом этапе Кубка мира по шорт-треку

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Семен Елистратов первенствовал на дистанции 1500 м на стартовом этапе Кубка мира по шорт-треку сезона-2019/2020, проходящем в Солт-Лейк-Сити (США).

Елистратов в финальном забеге показал время 2 минуты 16,025 секунды. Второе место занял кореец Ким Дон Ук (2:16.118). Тройку призеров замкнул россиянин Александр Шульгинов (2:16.138).

Еще один представитель России шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан занял второе место на дистанции 500 м (39,961 секунды). Победу одержал южнокореец Хван Дэ Хон (39,729). Третьим стал венгр Шаоан Лю (40,006).

Российская сборная также выиграла смешанную эстафету 2000 метров, опередив Китай и Южную Корею. Даниил Ейбог, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Виктор Ан показали результат 2 минуты 37,585 секунды.

шорт-трек

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