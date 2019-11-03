Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1"

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes в шестой раз в карьере завоевал звание чемпиона мира по автогонкам класса "Формула-1".

Досрочный триумф в чемпионате он оформил по итогам прошедшей в воскресенье гонки в рамках Гран-при США, после которой он стал недосягаемым до ближайшего преследователя в лице напарника по Mercedes финна Валттери Боттаса.

Таким образом, Хэмилтон вышел на чистое второе место по числу выигранных чемпионатов. Лидирует немец Михаэль Шумахер – 7 титулов. На третьем месте находится аргентинец Хуан Мануэль Фанхио - 5.

Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 гг.

Что касается Гран-при США, его победителем стал Боттас. Второе место занял Хэмилтон, третье – голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Россиянин Даниил Квят (Toro Rosso) финишировал десятым.

В календаре чемпионата остались два этапа – в Бразилии и ОАЭ.