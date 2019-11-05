Суд Бельгии оправдал казахстанского велогонщика Винокурова по делу о коррупции

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Бельгийский суд оправдал генерального менеджера велокоманды "Астана", велогонщика Александра Винокурова по коррупционному делу, сообщает во вторник спортивный портал Vesti.kz.

Бельгийская прокуратура обвиняла олимпийского чемпиона из Казахстана в том, что он выплатил россиянину Александру Колобневу 150 тысяч евро за то, чтобы соперник поддался ему на финише монументальной классической гонки Льеж - Бастонь - Льеж в 2010 году.

"Разбирательство длилось несколько лет. Оба обвиняемых неоднократно опровергали информацию о договорном характере гонки. Им грозило наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев. В итоге бельгийский суд оправдал Винокурова и Колобнева за отсутствием доказательств", - говорится в материале портала.

Сам Винокуров прокомментировал решение суда на своей станице в Instagram.

"Я очень рад, что, наконец, точка в этом вопросе поставлена и суд вынес единственное справедливое решение. Смотрим только вперед в будущее! Мы провели самый успешный сезон в этом году, но впереди еще много работы и планов! Не расслабляемся!" - написал велогонщик.

В мае 2014 года прокуратура города Льеж открыла дело о "частной коррупции" против велогонщиков из России и Казахстана Колобнева и Винокурова.

По версии бельгийского следствия, во время велогонки Льеж-Бастонь-Льеж в апреле 2010 года Колобнев уступил победу на финишной прямой Винокурову за денежное вознаграждение. На показанной бельгийским телеканалом архивной видеозаписи было видно, что перед финишным рывком шедшие бок о бок велогонщики обменялись несколькими словами, после чего Винокуров ушел вперед.

Бельгийская прокуратура ссылалась на сведения о банковских переводах, согласно которым Винокуров отправил Колобневу два банковских чека по 100 тыс. и 50 тыс. евро из своего банка в Монако в банк российского партнера по сделке в Швейцарии.