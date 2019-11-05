Суд Бельгии оправдал казахстанского велогонщика Винокурова по делу о коррупции
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Бельгийский суд оправдал генерального менеджера велокоманды "Астана", велогонщика Александра Винокурова по коррупционному делу, сообщает во вторник спортивный портал Vesti.kz.
Бельгийская прокуратура обвиняла олимпийского чемпиона из Казахстана в том, что он выплатил россиянину Александру Колобневу 150 тысяч евро за то, чтобы соперник поддался ему на финише монументальной классической гонки Льеж - Бастонь - Льеж в 2010 году.
"Разбирательство длилось несколько лет. Оба обвиняемых неоднократно опровергали информацию о договорном характере гонки. Им грозило наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев. В итоге бельгийский суд оправдал Винокурова и Колобнева за отсутствием доказательств", - говорится в материале портала.
Сам Винокуров прокомментировал решение суда на своей станице в Instagram.
"Я очень рад, что, наконец, точка в этом вопросе поставлена и суд вынес единственное справедливое решение. Смотрим только вперед в будущее! Мы провели самый успешный сезон в этом году, но впереди еще много работы и планов! Не расслабляемся!" - написал велогонщик.
В мае 2014 года прокуратура города Льеж открыла дело о "частной коррупции" против велогонщиков из России и Казахстана Колобнева и Винокурова.
По версии бельгийского следствия, во время велогонки Льеж-Бастонь-Льеж в апреле 2010 года Колобнев уступил победу на финишной прямой Винокурову за денежное вознаграждение. На показанной бельгийским телеканалом архивной видеозаписи было видно, что перед финишным рывком шедшие бок о бок велогонщики обменялись несколькими словами, после чего Винокуров ушел вперед.
Бельгийская прокуратура ссылалась на сведения о банковских переводах, согласно которым Винокуров отправил Колобневу два банковских чека по 100 тыс. и 50 тыс. евро из своего банка в Монако в банк российского партнера по сделке в Швейцарии.
Я очень рад, что наконец точка в этом вопросе поставлена и суд вынес единственное справедливое решение. Смотрим только вперед в будущее! Мы провели самый успешный сезон в этом году, но впереди еще много работы и планов! Не расслабляемся! I"m very happy that finally judges made the only fair decision and we can finish this story. Looking forward for further successes and victories! We did the best season this year, but we still have a lot of work and goals! Keep going! #astanaproteam #vinokurov #teamvino