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Гендиректор "Зенита" оценил дальнейшие перспективы команды в ЛЧ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - "Зенит" сохранил задачу пробиться в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, несмотря на второе поражение подряд от немецкого "Лейпцига", заявил генеральный директор петербургского футбольного клуба Александр Медведев.

"Для нас ничего не потеряно. У нас еще две игры в Лиге чемпионов, одна из них домашняя. Самая принципиальная встреча – с "Лионом". Мы можем выйти со второго места и сохраняем все шансы на плей-офф Лиги чемпионов, но для этого нужно постараться", - приводит слова Медведева "Чемпионат".

"Из этого поражения сделаны выводы. "Зенит" будет играть сильнее, агрессивнее и быстрее. Никаких корректировок у нас не было и, надеюсь, не будет. У нас всё так же стоит задача выхода из группы", - отметил гендиректор "Зенита".

Накануне "Зенит" дома уступил "Лейпцигу со счетом 0:2 в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В третьем туре он также проиграл немецкому клубу (1:2), но уже в гостях.

Турнирное положение в группе G сейчас выглядит следующим образом: 1."Лейпциг" - 9 очков, 2."Лион" - 7, 3."Зенит" - 4, "Бенфика" - 3.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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