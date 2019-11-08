УЕФА не открывал дело после беспорядков с участием фанатов ЦСКА

Болельщики ЦСКА в Будапеште Фото: Reuters

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - УЕФА пока не открыл дисциплинарное дело в отношении московского ЦСКА, чьи болельщики участвовали в беспорядках в Будапеште, где армейцы сыграли в Лиге Европы с местным" Ференцварешом".

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе организации, УЕФА осуждает насильственные столкновения, которые произошли в Будапеште, но, поскольку эти инциденты не были внутри или вокруг стадиона, они не попадают под юрисдикцию дисциплинарных органов союза.

Перед началом матча произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка. Несколько граждан РФ были задержаны полицией Будапешта.

Утром 8 ноября в посольстве России в Венгрии сообщали, что двое россиян остаются под арестом после задержания во время стычки между фанатами ЦСКА и "Ференцвароша".

Остальные российские граждане отпущены венгерской полицией вскоре после задержания.

Матч состоялся закончился со счётом 0:0.