Поиск

ЦСКА сыграл вничью с "Ференцварошем" и набрал первое очко в Лиге Европы

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между венгерским "Ференцварошем" и московским ЦСКА завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Венгрии в ночь на пятницу, - 0:0.

Московский клуб доигрывал матч в меньшинстве. В компенсированное ко второму тайму время вторую желтую карточку, приведшую к удалению, получил Кирилл Набабкин.

В итоге ЦСКА прервал серию поражений в турнире и заработал первое очко. Он занимает последнее, четвертое место в группе H. "Ференцварош", у которого пять очков, - на третьем месте.

В другом матче этой группы "Эспаньол" на своем поле в Испании разгромил болгарскую команду "Лудогорец" – 6:0. "Эспаньол" набрал 10 очков и лидирует в группе. "Лудогорец", имея 6 баллов, занимает вторую строчку.

футбол Лига Европы УЕФА

Новости по теме

Новости

"Краснодар" победил "Трабзонспор" в матче Лиги Европы

Россияне задержаны в Венгрии из-за столкновений перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА

Россияне задержаны в Венгрии из-за столкновений перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА

Хоккеисты сборной России проиграли Финляндии в матче Кубка Карьяла

Суд согласился со снижением Кержакову суммы алиментов в 15 раз из-за падения его доходов в 50 раз

Суд согласился со снижением Кержакову суммы алиментов в 15 раз из-за падения его доходов в 50 раз
Допинг в российском спорте

Колобков опроверг изменения базы данных московской антидопинговой лаборатории

Колобков опроверг изменения базы данных московской антидопинговой лаборатории

Черышев пропустит матч сборной России против Бельгии из-за травмы

Черышев пропустит матч сборной России против Бельгии из-за травмы

"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов

"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов

"Локомотив" - "Ювентус". Онлайн

"Локомотив" - "Ювентус". Онлайн

Футболист "Зенита" Ракицкий завершил выступления за Украину из-за политики

"Лион" победил "Бенфику" в ЛЧ и отодвинул "Зенит" на третье место

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');