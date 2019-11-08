ЦСКА сыграл вничью с "Ференцварошем" и набрал первое очко в Лиге Европы

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между венгерским "Ференцварошем" и московским ЦСКА завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Венгрии в ночь на пятницу, - 0:0.

Московский клуб доигрывал матч в меньшинстве. В компенсированное ко второму тайму время вторую желтую карточку, приведшую к удалению, получил Кирилл Набабкин.

В итоге ЦСКА прервал серию поражений в турнире и заработал первое очко. Он занимает последнее, четвертое место в группе H. "Ференцварош", у которого пять очков, - на третьем месте.

В другом матче этой группы "Эспаньол" на своем поле в Испании разгромил болгарскую команду "Лудогорец" – 6:0. "Эспаньол" набрал 10 очков и лидирует в группе. "Лудогорец", имея 6 баллов, занимает вторую строчку.