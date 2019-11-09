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Фигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Анна Щербакова стала первой по сумме двух программ на турнире Shiseido Cup of China Международного союза конькобежцев (ISU).

СпортСиницина и Кацалапов стали первыми в танцах на льду на этапе Гран-при в КитаеСиницина и Кацалапов стали первыми в танцах на льду на этапе Гран-при в КитаеЧитать подробнее

За свои выступления спортсменка получила 226,04 балла. Второе место заняла японка Сатоко Мияхара с результатом 211,18 балла, тройку лидеров замкнула россиянка Елизавета Тухтамышева, набравшая 209,10 балла.

Ранее Щербакова заняла первое место на первом этапе Гран-при в США. Сегодняшняя победа позволила фигуристке квалифицироваться в финал серии, который будет проходить с 5 по 8 декабря в Италии.

Турнир Shiseido Cup of China проходит с 8 по 10 ноября в китайском городе Чунцинь.

Китай фигурное катание Анна Щербакова

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