Фигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Анна Щербакова стала первой по сумме двух программ на турнире Shiseido Cup of China Международного союза конькобежцев (ISU).

За свои выступления спортсменка получила 226,04 балла. Второе место заняла японка Сатоко Мияхара с результатом 211,18 балла, тройку лидеров замкнула россиянка Елизавета Тухтамышева, набравшая 209,10 балла.

Ранее Щербакова заняла первое место на первом этапе Гран-при в США. Сегодняшняя победа позволила фигуристке квалифицироваться в финал серии, который будет проходить с 5 по 8 декабря в Италии.

Турнир Shiseido Cup of China проходит с 8 по 10 ноября в китайском городе Чунцинь.