Синицина и Кацалапов стали первыми в танцах на льду на этапе Гран-при в Китае

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место на турнире Shiseido Cup of China Международного союза конькобежцев.

По сумме двух программ дуэт набрал 209,90 балла. Второе место получили американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс с результатом 208,55 балла, тройку лидеров замкнула пара из Канады - Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен, набравшие 190,74 балла.

Эта победа на Гран-при для российского дуэта стала первой в карьере.

Их соотечественники Софья Евдокимова и Егор Базин стали шестыми (169,27), Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин расположились на седьмой строчке (169,24).

Турнир Shiseido Cup of China проходит с 8 по 10 ноября в китайском городе Чунцинь.