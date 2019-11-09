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"Динамо" победило "Рубин" в матче РПЛ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 1:0 победили казанский "Рубин" в матче 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 23-й минуте встречи, прошедшей в Казани, гол в составе "Динамо" провел Себастьян Шиманьски.

Команды доигрывали матч в неполных составах. На 45-й минуте вторую желтую карточку получил футболист "Рубина" Александр Зуев, на 66-й – игрок "Динамо" Иван Ордец.

Благодаря этой победе, "Динамо" набрало 18 очков и опередило "Рубин" в турнирной таблице. Московский клуб занимает 11-е место. "Рубин", у которого на балл меньше, - 13-е.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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