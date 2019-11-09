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"Ростов" уступил "Тамбову" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" со счетом 1:2 потерпели поражение от "Тамбова" в матче 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 7-й минуте встречи, прошедшей в Ростове-на-Дону, хозяева вышли вперед: ворота "Тамбова" поразил Бьорн Сигурдарсон.

На 52-й минуте "Тамбов" отыгрался благодаря голу Георгия Мелкадзе. На 70-й минуте Владимир Обухов провел победный для "Тамбова" гол.

У "Тамбова" теперь 17 очков, он – на 13-м месте в турнирной таблице. "Ростов" занимает вторую строчку – 30 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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