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Гол Головина принес "Монако" победу в матче чемпионата Франции

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин стал автором победного гола "Монако" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции против "Дижона".

На 42-й минуте Головин принял мяч от партнера на линии штрафной, оттуда же пробил точно в угол.

Этот гол оказался единственным в матче, "Монако" выиграл со счетом 1:0. В этой игре россиянин также отметился желтой карточкой за подножку. Головин провел на поле с первой до последней минуты.

К настоящему моменту на счету Головина три гола в нынешнем чемпионате. Сам же "Монако" набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего ПСЖ составляет 12 баллов.

Александр Головин перешел из московского ЦСКА в "Монако" 27 июля 2018 года. На его счету уже несколько голов за "Монако".

футбол Александр Головин

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