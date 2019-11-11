Суд обязал "Ростелеком" полностью выплатить взнос на Олимпиаду в Сочи

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы взыскал с "Ростелекома" $2,84 млн в пользу Олимпийского комитета России (ОКР). Это решение размещено в картотеке арбитражных дел. В "Ростелекоме" сказали, что начали его изучать.

Суд взыскал с компании остаток взноса, который она делала как один из генеральных партнеров зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Весь взнос должен был составить $130 млн, $65 млн из этой суммы оператор должен был внести деньгами, а остальное - в виде услуг связи. Взысканная сумма была частью лицензионного платежа в размере $30,31 млн за право использовать бренд ОКР - пять олимпийских конец с трехцветными языками пламени над ними (свидетельство № 139795 от 29 марта 1996 года).

После Олимпиады "Ростелеком" остался должен выплатить за лицензию $5,98 млн и договорился с ОКР погасить долг до конца 2016 года. В денежной форме "Ростелеком" должен был заплатить $2,5 млн, что и сделал, а на оставшуюся сумму компания обязалась оказать по запросу ОКР услуги связи.

Услуги оказались ОКР не нужны. На 31 декабря 2016 года "Ростелеком" был должен комитету $2,84 млн.

В октябре 2016 года ОКР предложил оператору продлить договор на следующий олимпийский цикл. Затем комитет потребовал выплатить остаток деньгами, если "Ростелеком" не согласен на продление контракта. Компания на это ответила, что договор истек, и ОКР утратил право на предоставление лицензионного вознаграждения в натуральной форме.

Арбитражный суд решил, что в этой ситуации имеет место срок исполнения обязательства, определяемый моментом востребования. "Ростелеком" был бы прав, если бы ОКР допустил так называемую "просрочку кредитора", то есть не принял бы предложения должника по условиям погашения задолженности, следует из судебного документа. Такого предложения ему не поступало.

"Поскольку на письмо истца с [...] предложением касательно сроков исполнения обязательства от 20 октября 2016 года ответчик не ответил, имел место односторонний отказ ответчика от обязательства по оплате фактически предоставленного истцом права, что является недопустимым [...] и противоречит презумпции возмездности предпринимательских договоров", - говорится в решении суда.