Умер бывший тренер сборной России по легкой атлетике Владимир Иванов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о кончине бывшего тренера национальной команды Владимира Иванова.

"9 ноября 2019 года на 84-м году ушел из жизни Владимир Петрович Иванов, заслуженный тренер России, легендарный наставник по легкой атлетике, который взрастил более 30 победителей и призеров чемпионатов и первенств страны, участников чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр", - говорится в сообщении.

Иванов работал преподавателем физкультуры в Омском государственном институте физической культуры. С 1965 по 1972 год он был заведующим кафедры физического воспитания сельскохозяйственного института в Тюмени, после вернулся в Омск и десять лет проработал старшим преподавателем кафедры легкой атлетики ОГИФК.

С 1982 по 1993 год Иванов был тренером по легкой атлетике Российской Республиканской школы высшего спортивного мастерства. В 1993 году пришел в областную высшую школу высшего спортивного мастерства (теперь Омский областной центр спортивной подготовки) и остался там старшим тренером-преподавателем на 25 лет.

В 1993 году Иванов стал одним из тренеров сборной команды России по легкой атлетике, он занимался подготовкой российских спортсменов к эстафетному бегу 4х100 метров. Под руководством Иванова команда России успешно выступала на чемпионатах мира и Европы, Играх доброй воли, Всемирной Универсиаде.

Среди воспитанников Иванова - более 50 мастеров спорта России, 6 мастеров спорта международного класса.

За годы тренерской работы Иванов был отмечен множеством наград, в числе которых медаль "За доблестный труд", Орден дружбы, нагрудный знак "Отличник физической культуры и спорта", звание "Заслуженный тренер России".