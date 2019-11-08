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Умер победитель Евро-1960 в составе сборной СССР по футболу Крутиков

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС – В возрасте 86 лет ушел из жизни бывший защитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной СССР Анатолий Крутиков.

"ФК "Спартак-Москва" выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Федоровича", - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Крутиков выступал за "Спартак" с 1959 по 1968 год. Он провел в составе команды 295 матчей, забив 11 мячей. В 1962 году вместе со "Спартаком" выиграл чемпионат СССР, в 1963 и 1965 годах – Кубок СССР.

Крутиков – чемпион Европы-1960 в составе сборной СССР.

футбол

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