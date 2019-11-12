"Активным гражданам" Москвы пообещали бесплатные билеты на фигурное катание

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Москве возник ажиотажный спрос на билеты на этап серии Гран-при по фигурному катанию, рассказал гендиректор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий столицы Александр Смирнов. Он пообещал, что бесплатные билеты на это мероприятие будут распределяться в том числе через систему "Активный гражданин".

"7 тысяч билетов распространяются бесплатно социальным слоям. В этом году часть билетов распространяется специальным бонусом через платформу "Активный гражданин", - отметил он.

Смирнов напомнил, что спрос на билеты на Гран-при традиционно высок.

Московский этап серии Гран-при пройдет с 15 по 17 ноября в спорткомплексе "Мегаспорт".

В составе сборной России выступят: мужчины - Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин; женщины - Станислава Константинова, Евгения Медведева, Александра Трусова; пары - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ксения Столбова и Андрей Новоселов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов; танцы - Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.