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"Активным гражданам" Москвы пообещали бесплатные билеты на фигурное катание

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Москве возник ажиотажный спрос на билеты на этап серии Гран-при по фигурному катанию, рассказал гендиректор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий столицы Александр Смирнов. Он пообещал, что бесплатные билеты на это мероприятие будут распределяться в том числе через систему "Активный гражданин".

"7 тысяч билетов распространяются бесплатно социальным слоям. В этом году часть билетов распространяется специальным бонусом через платформу "Активный гражданин", - отметил он.

Смирнов напомнил, что спрос на билеты на Гран-при традиционно высок.

Московский этап серии Гран-при пройдет с 15 по 17 ноября в спорткомплексе "Мегаспорт".

В составе сборной России выступят: мужчины - Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин; женщины - Станислава Константинова, Евгения Медведева, Александра Трусова; пары - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ксения Столбова и Андрей Новоселов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов; танцы - Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Гран-при по фигурному катанию Москва Активный гражданин Александр Смирнов Мегаспорт

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