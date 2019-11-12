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"Спартак" в овертайме обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в овертайме одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу "Спартака".

В составе красно-белых дублем отметился Илья Зубов, еще одна заброшенная шайба на счету Михаила Юнькова. За армейцев шайбы забросили Алексей Марченко и Александр Попов.

"Спартак", набрав 32 очка, занимает четвертое место в Западной конференции. ЦСКА остался на первом месте на Западе с 40 баллами.

"Спартак" следующую игру проведет в Риге, где 14 ноября сыграет с местным "Динамо". ЦСКА в тот же день дома сыграет против уфимского клуба "Салават Юлаев".

В остальных матчах дня "Металлург" дома обыграл "Трактор" (5:2). "Барыс" нанес гостевое поражение "Северстали" (2:1 ОТ). Московское "Динамо" дома проиграло "Нефтехимику" (6:3). "Локомотив" дома обыграл "Сибирь" (2:0).

Спартак ЦСКА КХЛ Москва

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