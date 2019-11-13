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Российский участник регаты скончался в Южной Корее после соревнований

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент Федерации парусного спорта приморского города Находка Виктор Ходырев, участвовавший в международной регате в Южной Корее, умер после соревнований, сообщается на сайте Федерации парусного спорта Приморского края.

"Из корейского порта Тонгъенг прилетело грустное известие. Не успели отгреметь фанфары в честь победителей и призеров 13-й международной регаты на Кубок Ли Сун Сина, как стало известно, что от сердечного приступа скончался участник регаты, президент Федерации парусного спорта Находки, капитан яхты "Gastion" Виктор Михайлович Ходырев", - говорится в сообщении.

Экипаж яхты занял в этой регате второе место.

Южная Корея парусный спорт

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